【銀だこ】大谷選手ありがとう！54（本塁打）＋62（奪三振）＝116円引きに！

「築地銀だこ」は9月28日から10月13日まで、国内の店舗において「スパイシーキャビア ～明太だれとすだち～」を対象としたキャンペーンを実施する。

日本でも発売中の限定味がさらに割引に！

「築地銀だこ」では現在ドジャー・スタジアム店でも好評販売中のドジャースコラボ商品の第3弾「スパイシーキャビア ～明太だれとすだち～ 」を、日本でも発売中。

今回は大谷翔平選手の大記録にちなみ、9月28日から10月13日の期間限定で、税込価格から54（本塁打数）円＋62（奪三振数）円＝116円引きにて提供する。

「スパイシーキャビア ～明太だれとすだち～ 」は、かつおと昆布のだしを利かせた「和風醤油だれ」と、香り豊かな「削り節」をトッピング。さらに九条ねぎと白ねぎの2種類のねぎで、風味と食感の違いを楽しめる。

主役は博多明太子をふんだんに使った特製「明太だれ」。仕上げに白ごまを散らし、フレッシュなすだちを添えて提供する。そのままでも美味しく、すだちをギュッと絞れば「旨味×スパイス×柑橘」の絶妙なハーモニーが口いっぱいに楽しめる。

たこ焼き食べて残りも応援だ！

4年連続となるナ・リーグの地区優勝を決めたチーム。残りのレギュラーリーグは執筆時（9月27日）時点で3試合。本塁打王へ向けた大逆転も見たいところだ！

全国の銀だこでドジャースたこ焼きを食べて応援しよう！

（※文中の価格はすべて税込）