アイドルグループ「NoelliL -ノエリル-」で活躍した新穂純麗（にいぼ・すみれ）さんが、1st DVD「けしからんicupは僕のモノ」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：115分、価格：4620円）の発売記念イベントを9月15日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

まさに「けしからん！」としか言えない、88cm・Iカップとむちむちボディーが魅力の新穂さん。グループ在籍時から目を引いたのは言うまでもないが、「ミスヤングチャンピオン 2017」ではファイナリスト選出という成果を上げた。ファン待望の1st DVDは、3月に沖縄で撮影された映像である。

――どんな内容ですか？

【新穂純麗】 仕事で忙しかった私が、久しぶりに交際中の彼氏（＝視聴者）と一緒に休日を過ごすという物語です。朝ベッドでまどろんだり、海に行ってビーチボールで遊んだり、庭でバドミントンして汗を流したりしました。

――お気に入りは？

【新穂純麗】 DVDジャケットにも採用されていますが、バスルームでシャワーを浴びるシーンです。面積の小さな水着だったし、泡まみれになっていく様子がえちえち。ツヤ感のある映像になっていると思います。

――ほか注目は？

【新穂純麗】 彼氏に「撮影ごっこしよう」って、メイドみたいな格好をさせられるシーンです。可愛い水色の衣装なのですが、一眼レフカメラで撮られているうちにベッドでイチャイチャが始まる……みたいな。恥ずかしかったですが、視聴してもらえるとうれしいです。

――けしからんIカップが上手に表現できたのは？

【新穂純麗】 どのシーンもすごいのですが、特に挙げるなら赤ピンク色のビキニを着て海に行くところです。胸に日焼け止めを塗ってもらうのですが、自分で映像を視聴してもけしからん感が出ていました（笑）。

――これからの抱負も聞かせてください。

【新穂純麗】 お姉ちゃんもアイドルをやっているのですが、お互い長い活動のなかでいろいろな経験をしたけれど、「最後に2人でがんばろう」って。2026年1月7日にデビューします！ グラビア活動も続けていけたらなと考えています。

実姉は「愛乙女☆DOLL（らぶりーどーる）」で活躍した新穂貴城（にいぼ・きしろ）さん。ユニット名はまだ未定だが、クラウドファンディングで実現したリアル姉妹ユニットということで、応援するファンの期待も高まるところ。10月25日に渋谷Club MALCOLM（クラブマルコム）に生誕祭も開催されるが、貴城さんもゲストで登場するので要チェックだ。