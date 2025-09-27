アイドルグループ「ラプラス」のリーダーで担当カラーはピンク。驚異のHカップ＆二次元ボディーが魅力の瀬戸真凜さんが、3rd DVD「アクアマリン」の発売記念イベントをソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

1年に1回のペースでDVDリリースを続ける瀬戸さんだが、3rd DVDは交際中の彼氏（＝視聴者）との南国旅行がテーマ。警察官を演じていた前作に比べると、恋人目線で楽しめるようになっていると言えるだろう。7月に宮古島でロケが行なわれたそうである。

――どんなシーンが楽しめますか？

【瀬戸真凜】 リゾートヴィラに到着するところから物語が始まり、アイドルらしくキャピキャピの笑顔でビーチで遊んだり、朝ベッドでのイチャイチャがあったり。サウナに入って汗をかくシーンも撮りました。

――オススメは？

【瀬戸真凜】 照明を落とした寝室で、うさ耳カチューシャに薄手のボレロ、そしてニーハイソックス……いわゆる「逆バニー」を披露するところです。お気に入りの衣装なので、ぜひご覧になっていただきたいです。

――ほか注目は？

【瀬戸真凜】 水着でバドミントンをしたり、サッカーで何度もダッシュしたり、スポーツをするシーンが多いことです。本当にいい汗がかけました。運動神経はいいほうだから、それが活かすことができた点もよかったです。

――特に推したい運動は？

【瀬戸真凜】 二重跳びです。台本では普通に縄跳びをやることになっていたのですが、監督さんから「二重跳びはできる？」と聞かれて「やります！」と返答。カットされている部分は多いと思いますが、かなり長時間にわたって真剣に取り組みました。

――これからの抱負も聞かせてください。

【瀬戸真凜】 グラビア活動については、みなさんを飽きさせない衣装やポージングを研究して、また来年なったらDVDリリースをしたいです。ラプラスのほうは、10月からメンバーが増えて新体制に。いま以上にパワーアップします！

9月20日現在のメンバーは5人だが、新体制で7人になる予定で、瀬戸さんは引き続きリーダーを務めるとのこと。グループのデビュー日と瀬戸さんの誕生日が同じ11月24日だということもあり、「その周辺で3周年ライブをやらせていただくと思います。楽しみに待っていてください」と語った。