小動物のような可愛さが魅力。撮影会を中心に活躍する松下ひめの（まつした・ひめの）さんが、5th BD＆DVD「ひめのの沖縄物語」（発売元：インテック、収録時間：70分、価格：BD 5500円、DVD 4400円）の発売記念イベントを9月14日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

いま22歳の松下さんは、大学を辞めてやりたいことを探していたとき、「楽しそうだな」と事務所に所属することを決めてグラビア活動をスタート。2024年3月に行われた1st DVDのロケが最初の仕事だったそうだが、そこから順調にリリースを重ねている。

――どんな内容になりましたか？

【松下ひめの】 これまでは可愛くてキャッキャした映像が多かったのですが、今回は落ち着いた印象のスタジオだったし、全体的にはカッコいい感じにまとまっています。ロケは5月に沖縄でやりました。

――シーンとしては？

【松下ひめの】 倉庫みたいな広い部屋に置かれたベッドでくつろいだり、オレンジ色のビキニを着てバスタブに浸かったり、建物の屋上に行ってラフな感じでキメてみたりしました。

――オススメは？

【松下ひめの】 室内で花柄のワンピースを脱ぎ、ちょっとセクシーな黒の水着で魅せるシーンです。表情も大人っぽさにこだわっているので、ぜひ視聴してほしいです。

――ほか注目は？

【松下ひめの】 髪型をツインテールにして、黄色のビキニで海ではしゃぐシーンがあることです。砂を払って元気に走ったりするのですが、実際の私に近いイメージになっていると思います。

撮影会はかなりの頻度で開催されており、会えるチャンスは多いのだが、11月2日に都内で予定されているオフ会は要チェック。DVDリリースもわずか1年半で5thを達成しており、近いうちに次回作の発表があるかもしれない。