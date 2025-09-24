人気コスプレイヤー「かえるちゃん」こと雨倉 楓（あめくら・かえで）さんが、1st DVD「G.A.L」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：125分、価格：4620円）の発売記念イベントを9月15日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2025年1月から始動した「ギャル系モデル専用」を打ち出した新シリーズの第3弾がこちら。高身長（171cm）で脚が本体だと言われる抜群のスタイル、渋谷109に代表されるギャル文化が大好きな雨倉さんの起用は納得といったところ。1月に都内のスタジオで撮影された映像は、果たしてどうなっているだろうか？

――設定やテーマは？

【雨倉 楓】 清楚だった幼なじみが、ギャルになって帰ってきたという物語です。実は雨倉 楓を名乗るときはギャル感をなくして大人の女性になろうと考えていたのですが、そんな思惑とは真逆の内容です（笑）。

――どんなシーンが楽しめますか？

【雨倉 楓】 冒頭が寝起きシーンでほぼノーメイク。「今日は何しよっか？」と話しかけてどんどんギャルになっていきます。巻き髪にして一緒にお風呂に入ったり、派手な照明のラウンジに行って水着になったりします。

――オススメは？

【雨倉 楓】 ヒョウ柄の水着で大きなバスタブに浸かるところです。肌の露出が多いえちえちなシーンになっていると思います。ギャル感があるという意味では、黒のバニー衣装を着ているシーンも。実際の私に近い雰囲気が出せている点で推したいです。

――これからもグラビア的な仕事は？

【雨倉 楓】 続けていきたいですね。今回は演技がぜんぜん下手だったので、また次作を出すことになれば、もっと成長した姿をお見せしたいです。憧れは朝比奈祐未（あさひな・ゆみ）さんです。

9月25日から幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」にも、アクションRPG「デュエットナイトアビス」のブースに登場予定。「かえるちゃんとしての活動になりますが、リーン役で4日間出演するのでぜひ会いに来てください」と呼びかけた。