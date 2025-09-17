このページの本文へ

9月26日（金）発売！紙の週刊アスキーです

週刊アスキー特別編集　週アス2025October

2025年09月17日 20時00分更新

文● ASCII

Win10から乗り換え完全対応！Win11再入門

週刊アスキー特別編集　週アス2025October(アスキームック)[Amazon]

アスキームック 週刊アスキー特別編集
『週アス2025October』は9月26日(金)発売です。

特集など内容の詳細は以下。
【表紙の人】
北野瑠華

【特集】
AI時代のWindows 11注目機能

【特集】
MSサービス再入門

【特集】
アンダー1kgノートパソコン

【特集】
RTX 5050搭載BTO PCカタログ

【特集】
景色が変わるPCガジェット

【特集】
M.2 SSDの選び方

【特集】
PC周辺便利グッズ

【特集】
最新テレビ＆サウンドバー

【連載ほか】
ASCII PowerReview
ソニー愛が止まらない
ジサトラ（自作虎の巻）
アスキースマホ総研
TOKYO Gaming-PC STREET 5　10月11日（土）開催!
アスキーグルメのわんぱくごはんトーク

週刊アスキー特別編集　週アス2025October(アスキームック)[Amazon]

■ 判型：A4変型判
■ ISBN：978-4-04-911263-4
■ 発売：2025年09月26日
■ 定価：本体700円＋税

　

週刊アスキー最新号

