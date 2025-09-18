はじける笑顔とグラビア映えするむちむちボディーが魅力。北海道からやって来た秦 綾（はた・あや）さんが、1st DVD「Debut!」（発売元：竹書房、収録時間：121分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月31日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

いま24歳の秦さんは、テニスの全国大会出場や空手の経験がある体育会系グラドル。大学3年生になって就活を考えたとき、「人と違うことがやりたい」と芸能事務所に所属することを決めたそうだ。そこで提案されたのがグラビア。2024年3月から活動をスタートさせ、「ミスヤングアニマル 2024」でファイナリスト、「ミスFLASH 2025」でセミファイナリストに選出される成果を上げた。待望の1st DVDは5月に宮古島で撮影された映像である。

――ロケはいかがでしたか？

【秦 綾】 日本じゃないみたいに海が碧くてきれいだったし、沖縄そばも初めてでしたが暑い日でも食べられちゃうほど。青空の下で運動して汗も流して、楽しく過ごすことができました。

――どんなシーンが楽しめますか？

【秦 綾】 水着で野球やテニスをしたり、空手着で上段回し蹴りを披露したり、キッチンでオムライスを作って食べさせてあげたりも。どのシーンも「彼女感を意識する」を念頭に、語りかけるような言葉づかいでがんばりました。

――オススメは？

【秦 綾】 SNSで「いいね」が4桁になったので、水色と黄色の競泳水着で魅せるシーンを挙げたいです。前開きタイプなので胸の形がきれいに出ているし、写真も動画もめちゃくちゃ好評でした！

――特に彼女感があるのは？

【秦 綾】 黄色のビキニで海に行ってはしゃぐ冒頭のシーンです。海に入ったり、ビーチを走ったり、砂山を作って遊んだりするのですが、「2人だけの世界」みたいな雰囲気になっています。

――グラビア活動をやってみた感想、これからの抱負も聞かせてください。

【秦 綾】 （胸が大きいなど）コンプレックスが強みになり、多くの人に知ってもらえるきっかけになってよかったです。北海道出身だし、白い肌を持ち味にいつか雪ロケができたらいいなと思っています。憧れは風吹ケイ（ふぶき・けい）さんです。

なお、公式プロフィールのバストは90cmだが、実はサイズアップして95cmくらいあるそうだ。9月23日に浅草橋で開催される「東京Lily Photo Session」にも参加する予定。「初めての方も、1st DVDきっかけで知った方も、ぜひ遊びに来てほしいです！」と元気に呼びかけた。