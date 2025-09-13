アイドルグループ「ナナランド」の元メンバーで、現在はグラビアや女優業で活躍する雪村花鈴（ゆきむら・かりん）さんが、1st写真集「雪にとろける。」（発行元：新欠片、定価：4180円）の発売記念イベントを9月7日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

見た目も「可愛いアイドル」という印象の雪村さんだし、これまで披露してきたグラビアも可憐なイメージが中心。それを真っ向から覆したのがこの1st写真集で、全体的に肌の露出で攻めた1冊に仕上げられている。ロケは4月に西表島で行なわれたという。

――とにかく表紙が衝撃的ですね。

【雪村花鈴】 ずっと前から「写真集で手ブラを解禁する」と決めていたし、まだ誰も知らない、新しい雪村花鈴が最も表現できている1枚だと思います。ファンの方々からも「大胆でびっくりした」という意見が多かったです。

――それ以外なら、どんな写真が楽しめますか？

【雪村花鈴】 カジノみたいなロケーションで黒のバニー衣装を披露したり、横が大胆に開いたオーバーオールを着たり、ベッドの上で限界まで服を脱いだり。メガネをかけた姿で泡盛を飲もうとする、お茶目な表情の写真もたくさんあります。

――お気に入りは？

【雪村花鈴】 大人っぽいランジェリーの上にデニムジャケットを羽織った写真です。グラビアの撮影では着たことがなかったし、イメージの想像がつかなかったのですが、すごくカッコよくてセクシーに撮れていました。

――これからの抱負も聞かせてください。

【雪村花鈴】 ずっと言っていますが、グラビア誌の表紙を「ソロで」飾ることが目標です。グラビアと並行して、お芝居の仕事などもがんばっていけたらなと考えています。

小日向結衣さんや工藤スミレさんら、所属事務所の総勢8人でヤングキングの表紙を飾ったことはあるのだが、ソロはまだ未経験。1st写真集で新たな魅力が発揮できたと思うし、そろそろ声がかかってもいいタイミングではある。役者としての仕事については、9月19日～23日の日程で上演される舞台「劇的に普通に」にも出演予定。中目黒キンケロシアターにて。