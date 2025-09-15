5月にはおよそ20年ぶりに紙の写真集も発売。グラビアレジェンドとしての存在感を発揮する花井美理（はない・みり）さんが、33th DVD「snow」（発売元：竹書房、収録時間：131分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月31日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2月に北海道で撮影された33th DVDは、まさに雪ロケによる映像だという点が最大の特徴。長年のキャリアにおいて、雪が舞う温泉でのロケなどはあっても、吹雪のなかを歩くような本格的なものは未経験。新たなチャレンジをした意味でも注目の作品だ。

――ロケはいかがでしたか？

【花井美理】 現地は本当に吹雪いていて、（視界が白一色になる）ホワイトアウトでカッとされてしまったシーンが出たほど。寒さの洗礼も浴びたし、長年いろいろな仕事をやらせていただいていますが、一番過酷だったと思います。

――シーンとしては？

【花井美理】 キャメル色のダッフルコートを着て雪原を歩いたり、手袋をはめて雪合戦をやったり、車内でのイチャイチャや朝ベッドなども。全体的なストーリー設定はなくて、とにかく「雪とグラビア」を念頭にがんばりました。

――オススメは？

【花井美理】 DVDジャケットにも採用された雪原でのシーンです。雪と水着がこんなにマッチすることはないかも……と思えるほど、背景に上手に溶け込んでいる点を推したいです。

――ほか注目は？

【花井美理】 ニットを着たシーンが多いことです。ファンのみなさんがニット好きだというのもありますが、自分も冬服はニットが中心。体型的にも（胸のラインを含めて）きれいに魅せることができました。

イベントも参加チケットが完売するほどの大人気。デビュー時からまったく変わらない美しさでファンを魅了した。「いつも聞かれますが、結婚の予定はありません！ なにも変わらず元気にやっているので、新しい仕事の発表を楽しみにしていてください」と語った。