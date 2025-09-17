このページの本文へ

【増量】ファミマ、「人気弁当」ご飯20％増しで販売中！のり弁、カルビ重など

2025年09月17日 11時55分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

間違いないセットがお得で嬉しい！

　ファミリーマートは9月16日から29日まで「ファミマのお得リレー」第6弾を全国の店舗にて開催する。

お得リレーの第6弾がスタート！

　ファミリーマートでは飲料・チキン・パン・おむすびなど、様々な商品がおトクになる「ファミマのお得リレー」キャンペーンを継続して実施中。

　第6弾として、9月16日～29日の期間、ファミリーマートのおむすびいずれか2個と、「綾鷹濃い緑茶」もしくは「綾鷹」いずれか1本をセットで買った人を対象に合計金額から100円値引きする。

【対象商品】
・綾鷹 濃い緑茶・綾鷹　※ホット飲料は対象外
・おむすび　全品

期間限定！定番人気弁当のご飯を20%増量！

　さらに、同期間中はファミリーマートの定番の人気お弁当5種類のご飯を20%増量する。

　対象商品は以下の5種類。

▲「明太海苔弁当」（599円）

　白身魚フライ、明太子、ちくわ磯辺天、コロッケ、から揚げなどを盛り合わせた海苔弁当。

▲「3色そぼろ＆チキン南蛮弁当」（626円）

　鶏そぼろ、玉子そぼろ、ごま高菜をトッピングしたごはんとチキン南蛮を組み合わせたお弁当。

▲「特製ダレの炙り焼牛カルビ重」（675円）

　直火で炙った香ばしい香りの牛カルビ肉に、コチュジャンや豆板醤などコクのあるタレをトッピングしている。

▲「肉の旨味感じるとんかつ弁当（特製ソース付）」（698円）

　やわらかいお肉の食感や旨みが楽しめるとんかつ弁当。ソースは野菜や果実などの甘みや旨みをきかせた特製ソース。

▲「肉汁じゅわっと大きな鉄板焼ハンバーグ弁当」（698円）

　鉄板でじっくり焼き上げることで、外はこんがり、中はジューシーな肉汁が溢れる大きなハンバーグ。牛の旨味がつまったデミグラスソースをトッピング。

今、嬉しいキャンペーン

　定番のおにぎりとお茶のセットや、人気弁当のご飯の増量など身近なお得が嬉しい「ファミマのお得リレー」第6弾！

　昨今の米の値段が不安定な状況の中での、かなりありがたいキャンペーンだ……！

　（※文中の価格はすべて税込）

