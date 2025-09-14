アイドルグループ「あまいものつめあわせ」（略称：あまつめ）の青色担当としても大活躍の篠見星奈（しのみ・せいな）さんが、12th DVD「ヤンチャな同級生」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：4378円）の発売記念イベントを9月6日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

今春に都内近郊で撮影された12th DVDは、高校時代に出会った彼氏（＝視聴者）との関係を描いた物語。「今朝、ウチらが通っていた学校の夢を見た」とつぶやくところから始まり、「思い出が詰まった校舎に行ってみない？」という流れで、過去の出来事を回想しながらストーリーが展開される点が特徴だ。

――なかなか凝っていますね。

【篠見星奈】 廃校を利用して撮っていたのですが、教室での制服パンチラはもちろん、夜に職員室に忍び込んだり、着替えを覗かれたときに怒ったり。DVDタイトル通り、ちょっと小悪魔でヤンチャな雰囲気の映像になりました。

――オススメは？

【篠見星奈】 体育館に行って運動するシーンです。体操着姿で準備運動をしてから、跳び箱に挑戦するのですが、やっぱり跳べないほうが可愛いじゃないですか？ でも私は（運動神経がいいので）跳べちゃうところがポイント。グラビア的な感覚だと減点かもしれませんが、ぜひチェックしてほしいです。

――お気に入りの衣装は？

【篠見星奈】 教室のシーンで披露した制服です。白のブラウスと水色のチェック柄スカートという組み合わせは初めて。すごく新鮮でフレッシュ感があったし、制服を脱いだときのオレンジ色の水着とのコントラストも可愛いと思いました。

――ほか注目は？

【篠見星奈】 付き合ってほしいと告白され、「もう、しつこいってば！」と拒否するところかな。押しに弱いのか、何度も迫られるうちに「実はいい人なのかも」と思って付き合うことにしたんだろうな……というのが、今作の設定の自分なりの解釈です（笑）。

――実際の篠見さんは？

【篠見星奈】 押しに弱いというよりは、頼られるのが好きなので、なんでもやってあげちゃうタイプです。あまつめでも最年長ですし、頼りになる先輩みたいなポジションです。

あまつめは9月15日に渋谷ストリームホールにて、2ndワンマンライブ「夢のカケラ」を開催。篠見さんソロでも、9月21日に渋谷TAKE OFF 7で生誕祭を執り行う予定。「ファンの方々と一緒に作り上げる9月です。私もみなさんに会いたいです！」と元気に参加を呼びかけた。