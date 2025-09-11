デュアル10GbEポートで複数ネットワークを同時に接続！OWC Thunderbolt 5 Dual 10GbE Network Dock登場

アスクは9月10日、OWC社の新製品「Thunderbolt 5 Dual 10GbE Network Dock」の国内取り扱いを開始した。この製品は、複数の高速ネットワーク接続とNASへの高速アクセスを、1本のThunderbolt 5ケーブルで実現できるデバイスである。

Thunderbolt 5 Dual 10GbE Network Dockは、2つの10GbEポートと合計4基のUSB 10Gbpsポート、さらに、アップストリーム × 1、ダウンストリーム × 3の計4基のThunderbolt 5ポートを搭載しており、幅広いデバイスとの接続をサポートしている。

NASへのアクセス速度は最大20Gbpsに達し、複雑なマルチネットワーク環境を一台で効率的にまとめることができる。また、ファンレスのアルミ筐体設計により、静音性と安定した動作も実現しているという。気になった人は、公式サイトから詳細を確認してほしい。