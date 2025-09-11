4K60パススルーを実現！AVerMediaのStreamLine MINI+「GC311G2」 でゲーム実況がさらに滑らかに

アバーメディア・テクノロジーズは、9月18日から新しいキャプチャーボード、StreamLine MINI+「GC311G2」を発売する。価格は14,850円前後。

StreamLine MINI+は、HDMI出力のあるゲーム機やカメラの映像を簡単にパソコンに取り込むことが可能で、高画質な1080p60録画・配信を実現する。4K60パススルーにも対応しており、アバーメディアが提供する専用ソフト「Streaming Center」を使用することで、YouTubeやTwitch、Facebook Liveへの同時配信も可能だ。

Windows及びmacOSの両方に対応し、Nintendo Switch 2やPlayStation 5、Xbox Series Xなどのゲーム機器、さらにはデジタルカメラとも互換性を持つことから、様々な用途で使用することができるだろう。筐体には60％の再生プラスチック（PCR）を使用しており、環境への配慮がされた設計となっている。