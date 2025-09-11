ASUS、FPS特化の「ROG Strix XG258QMG」と多機能「ROG Strix XG32UCG」を同時リリース

ASUS JAPANは、ゲーミングモニター「ROG Strix XG258QMG」と「ROG Strix XG32UCG」を9月12日から発売開始すると発表した。FPSゲームに特化した「ROG Strix XG258QMG」はAmazon限定で販売され、クリエイティブ作業やホームエンターテイメントにも対応する「ROG Strix XG32UCG」は、AmazonおよびASUSストアで購入可能だ。

「ROG Strix XG258QMG」は、24.5インチのフルHDディスプレイを備え、最大280Hz（OC）まで対応。また、最小0.2msの応答時間を誇り、ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync（ELMB SYNC）技術により、ブレやちらつきを抑えた滑らかな映像を実現するという。さらに、DisplayWidget Centerにより、マウスを使って手軽にモニター設定を調整可能だ。

一方、「ROG Strix XG32UCG」は31.5インチ、4K UHD（3840×2160）の高解像度で、デュアルモードを搭載している。ホットキーで簡単に4K：160HzおよびフルHD：320Hzの切り替えが可能で、こちらもASUSのELMB SYNC技術を搭載し、最小で0.3msの高速応答を実現しているという。