高速スクロールと精密スクロールが自在に切替わる「感動ホイールマウス」シリーズが登場

ナカバヤシは、PC操作を快適にする「感動ホイールマウス」シリーズを9月中旬より全国で順次発売する。価格は、Sサイズ6,413円、Mサイズ6,578円、Lサイズ6,886円だ。

感動ホイールマウスは、高速スクロールと精密スクロールを自動で切り替えることができるマウスだ。それにより、長いファイルでもホイールを回し続けることなく高速で上下スクロールするので、快適に作業を行うことができる。また、横方向にもスクロールできるチルト機能も搭載されているため、画面の移動もスムーズに行えるという。

さらに、BluetoothとUSBレシーバーのマルチペアリング機能を搭載しており、最大3台まで接続が可能。対応OSはWindows11、10、macOS10.15以降、ChromeOS、iPadOS16以降、iOS17以降に対応しており、USBポートとBluetooth機能を持つPCやタブレット、スマートフォンで使用できる。サイズはS/M/Lの３サイズ展開で、それぞれブラック、ホワイトの2色から選ぶことができる。