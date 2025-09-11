Thunderbolt 5対応！ポータブルSSD「SSPU-TFCシリーズ」で最大6000MB/sの超高速データ転送を実現

アイ・オー・データ機器は9月10日、Thunderbolt 5に対応するポータブルSSD「SSPU-TFCシリーズ」を発表した。価格は2TBモデルが83,380円、4TBモデルが122,760円、8TBモデルが245,740円で、出荷は10月中旬を予定している。

SSPU-TFCシリーズは、Thunderbolt 5規格の最大80Gbpsに対応し、高速なデータ転送を実現するという。最大読み込み速度が6000MB/s、書き込み速度が5000MB/sとなっており、大容量の8K/12K RAW動画などのスムーズな転送、保存が可能とのこと。

さらにSSPU-TFCシリーズは、ケーブル一体型でACアダプターが不要なデザインを採用しており、持ち歩きにも便利だ。また、放熱性に優れたアルミボディと温度検知ファンを搭載し、高速動作時の熱を効率的に外部へ放出することができる。サイズは幅約150×奥行58×高さ19mmで、重量約290gのコンパクトサイズとなっており、持ち運びにも便利なアイテムとなるだろう。