ピザが半額以下！マジで!? ドミノ40周年創業祭が激アツ

ドミノ・ピザは、9月12日～23日の12日間限定で「40周年創業祭」を開催。期間中、ピザを2枚以上注文すると、デリバリーは50％オフ、持ち帰りは55％オフで購入できます。クーポンは何度でも利用可能です。
対象はすべてのピザで、定番商品のほか、モッツァレラチーズが1.5倍、トッピングは最大2倍の贅沢な「たーーっぷりシリーズ」もおトクになります。
▲たーーっぷりクワトロ
デリバリーS 2980円～／M 3780円～／L 4380円～
持ち帰りS 1490円～／M 1890円～／L 2190円～
「たーーっぷりクワトロ」は4種類の味が1枚で味わえるクワトロ・ピザで、チーズやお肉、大エビ、チェリートマトをたっぷりのせた満足度の高い1枚です。
■「40周年創業祭」概要
キャンペーン期間：9月12日～23日
内容：
（1）デリバリー限定ピザ2枚以上で50％オフ【クーポン番号：997440】
（2）持ち帰り限定ピザ2枚以上で55%オフ【クーポン番号：999242】
シルバーウィーク限定！
2枚以上の注文でデリバリー50％オフ、持ち帰り55％オフとかなりおトクな内容で、連休中に家族や友人とシェアするのにぴったり。
贅沢トッピングの「たーーっぷりシリーズ」も対象となるので、ピザ好きさんはお見逃しなく！
※価格は税込み表記です。