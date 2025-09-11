ピザが半額以下！マジで!? ドミノ40周年創業祭が激アツ

ドミノ・ピザは、9月12日～23日の12日間限定で「40周年創業祭」を開催。期間中、ピザを2枚以上注文すると、デリバリーは50％オフ、持ち帰りは55％オフで購入できます。クーポンは何度でも利用可能です。

対象はすべてのピザで、定番商品のほか、モッツァレラチーズが1.5倍、トッピングは最大2倍の贅沢な「たーーっぷりシリーズ」もおトクになります。

▲たーーっぷりクワトロ

デリバリーS 2980円～／M 3780円～／L 4380円～

持ち帰りS 1490円～／M 1890円～／L 2190円～

「たーーっぷりクワトロ」は4種類の味が1枚で味わえるクワトロ・ピザで、チーズやお肉、大エビ、チェリートマトをたっぷりのせた満足度の高い1枚です。

■「40周年創業祭」概要

キャンペーン期間：9月12日～23日

内容：

（1）デリバリー限定ピザ2枚以上で50％オフ【クーポン番号：997440】

（2）持ち帰り限定ピザ2枚以上で55%オフ【クーポン番号：999242】

シルバーウィーク限定！

2枚以上の注文でデリバリー50％オフ、持ち帰り55％オフとかなりおトクな内容で、連休中に家族や友人とシェアするのにぴったり。

贅沢トッピングの「たーーっぷりシリーズ」も対象となるので、ピザ好きさんはお見逃しなく！

※価格は税込み表記です。