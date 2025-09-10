高速80Gbps伝送で16K/120Hz対応！ゲームや映像編集に最適なDisplayPortケーブル登場！

サンワサプライは、9月9日に新しいDisplayPortケーブル「500-KC050シリーズ」を発売した。価格は2,710円（税抜）から。

「500-KC050シリーズ」は、DisplayPort規格Ver.2.1に準拠しており、最大80Gbpsの伝送速度を提供する。これにより、16K/120Hzや8K/120Hなどの高解像度と高リフレッシュレートでの映像出力が可能となり、ゲームプレイや映像編集などを高品質で楽しむことができる。また、Dynamic HDRに対応しており、映像の暗い部分から明るい部分まで鮮明に再現されるという。

このDisplayPortケーブルはさらに、複数ディスプレイのデイジーチェーン接続が可能であり、効率的な作業環境を構築することができる。また、DSC技術の活用で、画質を損なわずに高解像度の映像を効率よく伝送するため、プロのクリエイターや映像編集にも適しているとのこと。

加えて、ノイズ干渉を抑える三重シールド構造と抜け止めフック付きのコネクタ設計により、安定性と耐久性を兼ね備えている。さらに、コネクタは金メッキ処理がされておりサビに強いため、長期間の使用でも安心して利用できるだろう。