最大280Hzの高速リフレッシュレート！esports向けゲーミングモニター「XL2540X+」登場！

ベンキュージャパンは、9月16日に新製品「XL2540X+」を発売する。XL2540Kの後継機であるXL2540X+は、リフレッシュレートが280Hzに向上し、さらに滑らかな映像を表現するという。

また、プリセットされた3種のFPSモードや自動的に画面モードを変更するAuto Game Mode機能を搭載しており、FPSゲームプレイに特化した仕様になっている。設定はXL Setting to Shareで簡単にシェア可能で、プレイヤー間でのプロファイル共有も可能だ。

さらに、暗いシーンでの視認性を高めるBlack eQualizerや、コンテンツに合わせた色彩調整が可能なColor Vibrance機能も採用されている。筐体は高さ調節機構にベアリングを採用しており、ティルトやスウィーベルにも対応し、プレイヤーの体格やスタイルに応じた柔軟な調整ができる。ZOWIE独自の有線コントローラーS.Switchやアイシールドも同梱されており、ゲームへの没入感を高めることができるという。