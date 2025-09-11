AcerがIFAで新製品を一気に発表＝1キロ切りの16型ノートやモンスター18型も登場!!





AcerはIFA2025にて、超軽量16型モバイルノートやゲーミングなど、新型PC15機種に加え、ディスプレーやルーターも発表した。

16型で1kg切りの超軽量Copilot+PC

Swift Air 16

（SFA16-61M）

Swift Air 16はCPUにAMD Ryzen AI 7 350 / 5 340 / 5 330を搭載する、Copilot+PCだ。ボディーはマグネシウム-アルミニウム合金でライトシルバー、フレッシュブルー、スチールグレー、ホワイトの4色。

ディスプレーは16インチ WQXGA+のAMOLEDで2880×1800ドット、16:10、120Hz、400ニトまたは、IPS液晶のWUXGA 1920×1200ドット、60Hzを積む。

インターフェースはUSB Type-C×2、USB 3.2 Type-A、HDCP対応HDMI 1.4、オーディオジャックを搭載。

バッテリーは50Wh内蔵し、ビデオ再生で13時間駆動。サイズは358.9×239.7×16.5mmで、重さはAMOLEDが1.1kg、IPSが0.99kgとなる。

価格は約1000ユーロからで、11月発売予定だ。

ビジネス向けのCopilot+PC

TravelMate X4 14



14型のLunarLake搭載Copilot+PCで、CPUはCoreUltra 7 258V / 7 256V / 5 228V / 5 226Vを搭載する。

ディスプレーは14インチ OLEDでWUXGAの1920×1200ドット、120 Hz、500ニト、またはIPSでスペックは同じ。

インターフェースはThunderbolt4×2、USB Type-A×2、HDMI 2.1、オーディオジャック。

バッテリーは65Wh内蔵で、Mobilemark2025で12時間駆動する。サイズは312×225.9×15.9mmで、重さは1.27kg。

価格は約900ユーロで9月以降順次発売の予定。

仕事と遊びのための超級ノートPC

Predator Helios 18P AI

エクストリームゲーマーのための最高のパフォーマンスと冷却性能

Predator Orion 7000 / 5000

Predator Helios 18P AIはIntel vPro搭載のCoreUltra 9 285HXに、GeForce RTX5090を搭載する。メインメモリーは最高192GB、ストレージは6TBまで搭載できる。

ディスプレーは18インチのミニLEDバックライト液晶で、4K（WQUXGA）の3840×2400ドット、120Hz、HDRモード1000ニト、3ms。

インターフェースはThunderbolt5×2、USB Type-A×3、HDMI 2.1、SDカードリーダー。サイズは400.96×307.9×17.3～29.55mmで、重さは3.5kg。

Predator Orion 7000は、最高CoreUltra 9 285KにGeForce RTX5090、128GB RAM、6TB SSDを搭載する。5000ではCoreUltra 7 265FとRTX5080になる。価格は7000が約4000ユーロからだ。

お求めやすいゲーミングノート

Nitro V 16 / 16S

ゲーミングデスクトップ

Nitro 70 / 50

Nitro V 16/16SはともにNitroSenseを搭載しており、リアルタイムのパフォーマンスモニタリングとファン回転数の微調整により冷却効率を最大限に高める。

Nitro V 16 / 16Sは最高でCoreUltra 9 270H、GPUにGeForce RTX5070を積むゲーミングノート。

ディスプレーは16インチでWQXGA (2560×1600ドット、180Hzまたは、WUXGA 1920×1200ドット、180Hz。

インターフェースはThunderbolt 4、USB Type-A×3、HDMI 2.1、microSDカードリーダー、RJ-45ポート、オーディオジャック。

サイズは16が360×274.5×16.1～24.5mmで、重さは2.4kg、16Sは357.7×264×13.9～19.95mmで2.1kg。

ゲーミングデスクトップのNitro 70は最高でAMD Ryzen 9 9950X3DとNVIDIA GeForce RTX5090を搭載し、3352AI TOPS を実現、最大128GB RAM、2 TB SSDをサポート。

Nitro 50はAMD Ryzen 7 8700Gに、RTX5080、128GB、2TBを搭載する。

V16は約1300ユーロ、V16Sは約1100ユーロで11月発売。Nitoro 70は約2000ユーロで12月発売予定。

Kompanio Ultra 910のクロームブック

Chromebook Plus Spin 514



最新の50TOPSのAI処理能力を備えたMediaTek Kompanio Ultraプロセッサを搭載。Arm Immortalis-G925 MC11 GPUはグラフィックパフォーマンスを実現し、クリエイターが編集、レンダリング、モデリングといった作業をこなすことができる。

ディスプレーは14インチ WQXGA+の2880×1800ドット、340ニト、60 Hzでタッチ&スタイラスサポート。サイズは313×232×15.5mmで、重さは1.36kg。

価格は約700ユーロで10月発売予定だ。

NPU内蔵モデルもあるアンドロイドタブレット

Iconia X12

Iconia X14

Iconia A16 / A14

X12は12.6インチAMOLEDでWQXGA (2560×1600ドット)に、取り外し可能なキーボードやキックスタンドも用意される。CPUはMediaTek Helio G99、286.2×184.4×6.5mmで500g。

X14は14インチ FHD (1200×1920ドット)のOLEDで、プロセッサにはNPU内蔵のAllwinner A733、最大8GBのLPDDR5 RAMと256GBの高速UFS 3.1ストレージ（最大1TBまで拡張可能）を搭載できる。

サイズは324.6×211×8mmで、重さは910g。

Iconia A16とA14タブレットはパフォーマンス、鮮やかなディスプレイ、長いバッテリー寿命、CPUはAllwinner A733でAI搭載機能の優れたバランスを提供する。

A16は16インチ FHD (1200×1920ドット)のIPS、369.5×240.2×8.9mm、980g。A14は14インチ FHD (1200×1920ドット)のIPSで、910g。

X12は280ユーロ、X14は310ユーロ、A14は260ユーロ、A16は300ユーロで11月から順次発売となる。