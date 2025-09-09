世界初をうたう「スマートAIデュアルトラッキング」、Baseus「Security X1 Pro」は死角ゼロのセキュリティカメラ

ベルリンで開催中のIFA 2025に合わせて、Baseusは家庭用セキュリティカメラとポータブル充電関連の新製品を発表。自社ブースで展示している。

Security X1 Proを中心としたセキュリティカメラ製品

「Security X1 Pro」は世界初をうたう、スマートAIデュアルトラッキング機能を備えたセキュリティカメラ。デュアルカメラトラッキングシステムとは、監視システムにおける死角を完全に排除するために、2つのカメラが独立して回転する方式となっている。これにAIを組み合わせて、広い庭や建物の裏側など広い範囲を対象にした不審者の検知が可能となっている。

3Kの解像度と300°の水平トラッキング範囲を持つ「高解像度と広範囲トラッキング」、NeuraNex 2.0 AIアルゴリズムを統合した「高度なAIアルゴリズム」などが特徴。AIによって対象を分析することで、受動的な監視だけでなく、能動的かつインテリジェントな防御が可能としている。人の顔、人間、乗り物、ペットなどの認識が可能で追尾する機能も持つ。ソーラーパネルの搭載による充電が可能なほか、サブスクリプション契約なしで最大512GBまで拡張可能なストレージをサポートしている。10月にKickstarterでの支援募集を開始する予定だ。

Qi 2.2対応の充電器、モバイルバッテリーなども豊富

「Baseus PicoGo II シリーズ」は、最新のQi 2.2規格（最大25W）をサポートする点がポイントで、ワイヤレス充電対応の充電器やモバイルバッテリーがラインアップされている。本体もコンパクトで、iPhone 16シリーズなどのAppleデバイスと組み合わせれば高速な充電が可能だ。また、安全性にも配慮しており、高度なアルゴリズムや材料設計で、過熱の可能性を低減したとしている。

「PicoGo AE11」はコンパクトな67Wの充電器。「PicoGo AE21」は100W対応で、デジタルディスプレーも搭載。プラグは折りたたみ可能で、同出力の他社製品と比べてコンパクトな設計になっているとする。「PicoGo AM61」は、ワイヤレス充電対応のパワーバンク（モバイルバッテリー）で出力は45W、容量は10000mAhだ。「PicoGo AF21」は折りたたみ式の3-in-1ワイヤレス充電器となる。ほかにも車載用の「VC2 Proカーマウント」や薄型の「AM52」などを用意している。

また、別記事でも紹介したヘッドホンとイヤホン製品「INSPIRE」製品も大きく展示していた。

日本での発売時期などについてはいずれも不明となっているが、電源、車載製品、オーディオ、セキュリティカメラなど、様々なカテゴリーでの製品が揃い踏みしており、日本でも支持されそうなものもありそうだ。