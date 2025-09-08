わずか1.13kgで360°広がるリッチなサウンド！ハイレゾ対応「Edifier MP330」が高音質を実現

Edifier Japanは9月5日、臨場感あふれる360°高音質オーディオ体験が可能なワイヤレススピーカー「Edifier MP330」を販売開始した。約1.13kgというコンパクトさが特徴で、持ち運びに便利な設計だ。

MP330は、24bit/96kHzのハイレゾ対応で、合計出力40W RMSを発揮する。2つの0.75インチツイーター、一つのミッドベースドライバー、パッシブラジエーターを搭載したデュアルD級アンプにより、高級感のあるサウンドを実現したという。また、最大19時間の連続再生が可能な大容量バッテリーを備えているため、長時間の使用にも安心だ。

Bluetooth 6.0をはじめ、USB-CやmicroSDカードなど多彩な接続方法に対応しており、様々なオーディオデバイスと簡単にリンクが可能で、2台のデバイスを同時に接続できる「マルチポイント接続」機能が備えられている点も特徴だ。

また、専用アプリ「Edifier ConneX」を使うことでプリセットサウンドの切り替えや、イコライザーによる音質調整が可能。見た目にもこだわったデザインは、ブラウン、ブラック、ホワイトの3色展開で、インテリアにも自然に溶け込むことができるだろう。各色は、それぞれにフィットしたパーツが使用されており、見た目の高級感も兼ね備えている。