8000Hzの高速ポーリング！Razerの軽量コントローラー「Razer Wolverine V3 Pro 8K PC」登場！

Razer Japanは、9月4日より競技志向のPCゲーマー向けに設計されたワイヤレスコントローラー「Razer Wolverine V3 Pro 8K PC」の予約を開始した。価格は28,980円で、販売開始は9月12日を予定している。

新製品の「Razer Wolverine V3 Pro 8K PC」は、Razer独自の8000Hz HyperPolling技術を採用しており、入力がほぼ瞬時に認識されるという。加えて、TMR技術による高精度のドリフト防止性能、軽量なワイヤレス設計により、精度と快適さを提供する。重さや形状も人間工学に基づいて設計されており、長時間のゲーミングでも手の疲労を軽減するとのこと。持ち運びには便利なキャリングケースや、トーナメントにも使える2mの編み込みケーブルが付属している。

加えて、このコントローラーは、高度なカスタマイズ機能も備えている。Razerのソフトウェア「Synapse 4」を利用することで、サムスティックの感度調整やボタンのリマッピングが可能。また、瞬時に高速連射のマウスクリックとフルアナログ操作を切り替えることができる「Razer Pro ハイパートリガー」も特徴の一つだ。

さらに、同時発売される「Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC」は、16,980円で提供され、優れた応答性を重視した有線接続を特長とする。有線モデルは、トーナメントなどの競技環境でも安定した操作性を発揮するという。