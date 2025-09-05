「池袋ハロウィン」今年も開催　新会場、新企画でパワーUP

写真は2024年のもの

東京・池袋で秋の恒例行事「池袋ハロウィンコスプレフェス」が、2025年も開催されることが発表された。日程は10月24日から26日までの3日間で、豊島区と地元企業が連携して運営する日本最大級のコスプレイベントだ。今年は新企画も多数登場し、例年以上に多彩な内容となる。

24日の「池ハロナイト」では、サンシャインシティの広場や展示ホールに加え、地下駐車場を新たな会場として活用し、撮影会や交流イベントが予定されている。25日と26日には中池袋公園のメインステージで、ランウェイ形式の「ニコニココスプレクション」、親子向けの「親子でハロウィン」、コスプレを通じて出会った夫婦が出演する「新コスさんいらっしゃい！」などの企画を実施。池袋の大通りを約400人のコスプレイヤーが練り歩く恒例のパレードも実施予定だ。

キヤノンマーケティングジャパンによる最新カメラ体験企画「ガチ撮影エリア」や、台湾発AIアプリ「FLAI」のブース、さらにバンタンコスプレ部のパフォーマンスや傷メイク体験など、参加者自身が楽しめる体験型コンテンツも盛り込む。アニソンイベント「アニメメメイケブクロ HALLOWEEN SPECIAL」では人気ゲストの赤飯やアナタシアが出演する。

チケットは9月5日17時から販売開始する。24日の池ハロナイトは3480円で、3日間通しで楽しめる1万円「プレミアム3DAYSチケット」のほか、中高生向けの割安チケット（1480円）、小学生限定のキッズ向けチケット（500円）など幅広い層に対応する。特典付きのプレミアムチケットでは、更衣室の早期利用や専用バス「IKEBUS」乗車などが可能になる。