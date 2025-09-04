トリプルファンで高冷却！Intel Arc B580でゲーム体験をさらにグレードアップ

シー・エフ・デー販売は、Sparkle Computer社の新製品として、Intel Arc B580 トリプルファン搭載オーバークロックグラフィックボード『SB580TB-12GOC』を9月5日に発売する。価格は47,800円前後の見込み。

SB580TB-12GOCは、95mmの大型ファンを3基搭載しており、高い冷却性能を提供する。流線形のファンブレードにより、スムーズで安定した冷却が可能であり、パフォーマンスを発揮する際も安定して動作するという。また、セミファンレス機能を備えており、軽負荷時や低温度時にはファンが停止することで、静音性を向上させている。

出力端子としてDisplayPort2.1が3つ、HDMI 2.1が1つ搭載され、様々なディスプレイとの接続が可能だ。さらに、PCケース内でグラフィックボードを支える専用ホルダーも付属しており、設置時の安定性を確保する工夫が施されている。保証期間は2年間で、メモリサイズは12GB、メモリ速度は19Gbpsとなっている。