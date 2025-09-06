ビデオカードはオプションで選択可能

やすっ！PC組み立てキット同時購入でRTX 5070 Tiが12.1万円、RTX 5060は4.4万円！9月20日（土）・21日（日）はアプライドに行こうぜ！

文●ドリブルまつなが／ASCII　編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

今回もやってきたぞ！　アプライドの「自作パソコン組み立てイベント」

　2025年9月20日・21日、パソコン専門店「アプライド」は全店舗にて、「自作パソコン組み立てイベント」を開催します。本イベントでは、専門スタッフによるマンツーマンの指導を受けながらPCを組み立てられるので、初心者にオススメです。なお、当日限定のPC組み立てセットは大変お得になっております。

　ちなみに、アプライドのPC組み立てイベントは今回で第10回目。累計1000組以上が参加してきた人気企画で、最新PCパーツを安くゲットしたい中上級者にも注目されているようです。

ビデオカードはオプションですが、イベント限定特価でいずれもお買い得です。GeForce RTX 5070 Ti搭載モデルは12万1000円と最安クラスになります

　なお、今回のPC組み立てキットはすべてビデオカードなしの構成。しかし、イベント限定特価で最新世代のビデオカードがオプションで選べます。セット購入が必須ですが、こちらも大変お買い得なので要注目です。

イベント限定のお得なPC組み立てキット

イベント限定価格16万5000円のPC組み立てセット

　こちらはCPUが「Ryzen 7 9800X3D」、メモリーはDDR5-5600の32GB（16GB×2）、ストレージに1TB NVMe SSD（PCIe 4.0）を盛り込んだセット。マザーボードはASUSの「TUF B850M-PLUS WIFI」、PCケースはRGB LEDファンを搭載する「MX220」になります。オプションビデオカードを選択すれば、自分好みのハイエンドゲーミングPCが完成するはず。

イベント限定価格12万1000円のPC組み立てセット

　上記はCPUが「Core i7-14700」、メモリーはDDR4-3200の32GB（16GB×2）、ストレージは1TB NVMe SSD（PCIe 4.0）のセット。マザーボードはASRockの「Z790 Pro RS/D4」で、PCケースはCOUGARの「Airface RGB」。メッシュ仕様のフロントパネルから見えるアドレサブルRGB LEDファンが印象的です。

イベント限定価格7万7000円のPC組み立てセット

　最後のセットは、CPUが「Ryzen 5 5500GT」、メモリーはDDR4-3200の16GB（8GB×2）、ストレージは1TB NVMe SSD（PCIe 3.0）。マザーボードはASUSの「PRIME B550M-K」、PCケースはフロントパネルのポリゴンメッシュがユニークな「TD300 Mesh White」です。

アプライドグループ「ハウズ」でも受付中

アプライドグループの雑貨専門店「ハウズ」で予約すれば、公式キャラクター「むにゃむ」のぬいぐるみチャームがもらえます

　なお、今回のPC組み立てイベントは、アプライドグループの雑貨専門店「ハウズ」店舗でも申込を受け付けています。ハウズ経由で申し込むと、公式キャラクター「むにゃむ」のぬいぐるみチャーム（SSサイズ）の2個セットをプレゼント。PC自作体験に加えて、かわいい限定グッズを手に入るチャンスです。

自作パソコン組み立てイベントでは、専門スタッフによるマンツーマンの指導を受けられます

　自作デビューを考えている人も、新しいPCをお得に手に入れたい人も、この機会をお見逃しなく！

■関連サイト

アプライド トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
03月
04月
08月
2024年
12月
2023年
07月