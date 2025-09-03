鮮やか4K60fps対応！軽量＆コンパクト設計が魅力の「Game Capture 4K S」登場！

SB C&Sは、CORSAIRが開発したElgatoブランドの最新キャプチャデバイス「Game Capture 4K S」を9月5日より発売開始する。購入はトレテク！ソフトバンクセレクションやAmazon、全国の大手家電量販店で可能だ。各店舗で予約の受付が開始されており、価格は24,980円。

「Game Capture 4K S」は、4K60fpsの高解像度映像に対応するキャプチャデバイスであり、PlayStation 5やXbox Series X|S、Nintendo Switch 2、パソコンやMac、iPadといったマルチプラットフォームに対応。さらに、4K60fpsのほか、1440p120fpsや1080p240fpsの高フレームレートの取り込みも可能となっている。

また、WindowsでのHDR10キャプチャやVRRパススルーにも対応しており、ゲームプレイ中でも高品質な録画と配信が可能だ。さらに、軽量でコンパクトなデザインとなっており、持ち運びにも便利だ。