36.5インチ大画面と4K解像度の映像美！LG Smart Monitorシリーズの新モデル登場！

LGエレクトロニクス・ジャパンは9月4日より、36.5インチ4K解像度を誇る新モデル「37U730SA-W」を順次発売する。価格は110,000円前後の見込み。

新製品「37U730SA-W」は、LG独自のwebOSを搭載し、インターネット接続をすることでNetflixやYouTube、TVerなどの動画視聴が可能。また、デジタルシネマ規格の色域DCI-P3を90%カバーし、HDR10にも対応している。さらに、AirPlay 2とMiracastに対応しており、スマホやタブレットのコンテンツを大きな画面で簡単に共有できる。

この製品は、アイケアモードやフリッカーセーフ機能も搭載されており、長時間の利用でも目に優しい仕様となっている。3辺フレームレスのスタイリッシュなデザインと、110mmの高さ調整、前が-5º、後ろが20ºのチルト調整、左右20ºのスイベル機能も兼ね備えられているため、ユーザーに合わせた調整が可能となっている。