【スタバ】新作は“焼き芋”×“ほうじ茶”!? 秋感じる和のティーラテ

スターバックス コーヒー ジャパンは9月3日より「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」を発売する。



サイズはTallのみで、持ち帰りの場合628円、店内利用の場合は640円。

秋の定番“焼き芋”をほうじ茶と合わせていただく一杯

スターバックスの秋の風物詩である“焼き芋”を使用した「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」は、煎ることで増すほうじ茶の香ばしい香りと、焼き芋ムースのふわふわもっちり食感を楽しめる一杯。

さつま芋の食感を残したくちどけなめらかな焼き芋風味のソースに、ほうじ茶とミルクを合わせ、そこに焼き芋風味のふわふわもっちり食感のムースと焼き芋パウダーをトッピング。一口目になめらかな舌触りの焼き芋風味のソースのやさしい甘みが広がり、ほうじ茶の香ばしい香りがふわっと鼻から抜けていくそうだ。

ふわふわもっちり食感のムースと焼き芋の皮をイメージした焼き芋パウダーが、焼き芋の味と香りに奥行きをもたらす。時折ストローから飛び込んでくるごろっとした食感の焼き芋風味のソースが、デザートのような満足感をもたらしてくれるという。

秋気分、いただきます！

一口飲めば心がほっとする、やさしい味が楽しめそうな新作。秋の訪れを感じつつも、まだまだ残暑厳しいこの季節。今の時期にぴったりなアイスドリンクとして提供されるのも嬉しい！

先日訪れたスタバでこの告知を発見！発売が楽しみだ〜！

（※文中の価格はすべて税込）