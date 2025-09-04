一度見たら忘れそうにないアイマスクは唯一無二の魅力！ いま話題の「わんこ」さんが、2nd DVD「Secret Trip ～レースのアイマスクの彼女と～」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：95分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月24日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

4月から始まった「8代目 ミス週刊実話 WJガールズ」オーディションを戦い抜き、Gスタ賞に輝いたわんこさん。撮影会での人気が功を奏した印象だが、勢いに乗るなかで早くも2nd DVDがリリースされることになった。「初めてのお泊り旅行」をテーマに、今春に千葉県の旅館で撮影された映像である。

――どんなシーンが楽しめますか？

【わんこ】海に遊びに出かけたり、寝起きのベッドでランジェリー姿を見せたり、大浴場に行ってシャワーを浴びたりしました。ヒョウ柄の全身タイツやバニー衣装で魅せるシーンも盛り込まれています。

――オススメは？

【わんこ】パールホワイトの競泳水着で、岩場のほうで撮ったシーンです。途中で水着を脱ぎ、貝殻だけで体を隠すというギリギリを攻めた映像に仕上がった点を推したいです。

――ほか注目は？

【わんこ】ラストシーンで披露した黒のレース衣装＆網タイツです。「レースのアイマスクと組み合わせて、なにかできないかな？」と考えた末のアイデアでしたが、タイツが好きな方も多いし、美脚でスタイルの際立つわんこが表現できました。

――今日の衣装のポイントは？

【わんこ】80年代～90年代のレースクイーンが大好きで憧れているし、ファンのみなさんにも楽しんでいただこうと思いまして。この2nd DVDでも同じ格好を見せているので、ぜひ視聴して確かめてほしいです。

言うまでもないことだが、アイマスクを外した姿はまったく収録されていない。今後もアイデンティティーとして活かす意向だ。週刊プレイボーイによるデジタル写真集「お散歩日和」も9月15日から配信が決定。「近未来エロリストとして、上品＆セクシーで攻めていきたい」と展望を語った。