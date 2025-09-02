愛らしい顔と85cm・Gカップが印象的な琴音あい（ことね・あい）さんが、2nd DVD「あいのままに」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：110分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月24日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

アイドルグループ「ネコプラpixx.」で活躍していた琴音さんだが、2月末をもって卒業し、現在はグラビアを中心に活動中。今春に千葉県のスタジオで撮影された2nd DVDは、部活の先輩（＝視聴者）に好意を寄せる女子高生という役どころである。

――どんなシーンが楽しめますか？

【琴音あい】 合宿に出かけるのですが、早朝に先輩に挨拶して庭をランニングしたり、デッキブラシを持ってプールを掃除したり、大浴場に行って「水着なので一緒に入ってもいいですか？」と誘ってみたり。制服を着て参考書を片手に勉強するシーンも撮りました。

――オススメは？

【琴音あい】 メイド喫茶でバイトしているシーンです。テーブルを拭いていたら、なんと先輩が遊びに来ちゃうという展開。「いらっしゃいませ」というセリフを可愛く言うことができずに何度も撮り直したし、その成果が出ているかを確認してほしいです。

――ほか注目は？

【琴音あい】 寝起きにベッドで体を動かすところです。ボーダー柄のタンクトップを着ているのですが、横から眺めたら胸が全開というほど大胆なデザイン。今作のなかで特に胸の大きさや揺れが楽しめるようになっています。

――大人っぽさが表現できたのは？

【琴音あい】 薄暗い寝室で誘惑するラストシーンです。ここだけ「笑顔なしで挑発する表情で！」と監督さんに言われ、自分なりに結構がんばりました。巻いた髪なども含めて、セクシーな雰囲気の映像になっています。

会場には多くのファンが集まったが、「みなさんと話せるのはうれしいし、定期的に会えるイベントをやりたいと考えています。グラビアも好きなので続けていきたいです」と抱負を述べた。前回の取材ではイメージDVDは3本は出したいと語っており、次作のリリースにも期待が寄せられる。