アイドルグループ「SeedS（シーズ）」の波妃美咲（なみき・みさき）さんと「RiKKYY（リッキー）」のYUURI（ゆうり）さんが、デジタル写真集「M1／M2／M3」「YUURI 艶／街／海」（発売元：marche、価格：各3000円）の合同発売記念イベントを8月10日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

それぞれ3冊ずつが配信されているが、いずれも今春に複数回に分けて都内近郊で撮り下ろされたもの。このデジタル写真集のためだけにロケが組まれていること、水着ではないがYUURIさんは初めての撮影だった点が特徴と言えるだろう。商品パッケージがないので、個別撮影券やチェキ撮影券を購入してイベント参加するというスタイル。アイドルとして実績のある2人なので、多くのファンが会場に詰めかけた。

――お気に入りは？

【波妃美咲】 「M1」に収録されている、旅館で撮影されたショットです。表紙だけ見るとバニーガール姿の「M3」のほうがセクシーですが、旅館では浴衣＆ランジェリーを披露。意外とこちらのほうが大人っぽい雰囲気になっています。

【YUURI】 温泉で撮った「艶」の表紙などが、自分のなかで大きな挑戦だったので気に入っています。それ以外なら「海」に収録されたショット。海岸でロケしていたら強風で髪の毛がバサッとなっちゃいまして。実は前髪を出さないことで有名なので、「誰？」と感じてしまうほどレアな1枚です（笑）。

――それぞれのグループの紹介も。

【波妃美咲】 以前は「SeedS／PISTIL」というグループ名でしたが、2024年11月に改名。（8月10日時点では）3人でやっていますが、グループ史上初の7人になります。ライブに向けてレッスンをがんばっています。

【YUURI】 2020年1月にデビューした大人のグループです。平均年齢は29.25歳。新しいメンバーが2人加入し、いま3人でやっています。リーダーを置いたりはしていませんが、私は初期メンバーなのでみんなを引っ張っていきたいです。

合同イベントなので2人の関係性も気になるところだが、4年前の波妃さんの生誕祭にYUURIさんが出演したことで、お互いの仲が深まったそうである。それぞれの対バンや定期ライブに出演しあうことも多く、周知のファンも増えているという。SeedS、RiKKYYともに9月も都内でライブ開催が多いので、グループの公式Xでスケジュールを確認しよう。