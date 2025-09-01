進化した接続性と高性能設計が特徴
高速で安定したネットワーク環境を提供！2.5 GbE有線LANとWi-Fi 6Eを備えたB860M DS3H WIFI6E登場！
2025年09月01日 16時00分更新
ニューエックスは、GIGABYTEよりintel B860チップセット搭載のWi-Fi 6E対応Micro-ATXマザーボード「B860M DS3H WIFI6E」を9月5日に国内発売すると発表した。価格は19,800円。
GIGABYTEの「B860M DS3H WIFI6E」は、Wi-Fi 6Eを採用しており、高速で安定したインターネット接続が期待できる。また、5+1+2フェーズ・デジタル電源設計を採用しており、VRM用の大型ヒートシンクを備えている点が特長だ。さらに、EZ-Latch によるPCIe x16スロットのクリックリリース設計により、取り付けや取り外しも簡単にできるようになっている。
サウンド面ではRealtekによる高音質オーディオを備え、ネットワーク接続オプションには、2.5 GbEの有線LANポートやBT 5.3を備えたWi-Fi 6E無線LAN機能が搭載されている。また、Intel B860 マザーボード製品は、購入後６ヵ月までCPUソケットピン折れ（曲がり・破損）無償修理保証の対象となっているため、安心して使用することができる。