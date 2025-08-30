AmazonスマイルSALEでPFUのHHKBが最大26％OFFの大盤振る舞い

HHKBが最大26％OFF！
PFUは、2025年9月11日(木)23時59分までAmazonスマイルSALEにてHHKB Studio、HHKB Professional HYBRID Type-S、HHKB Professional Classicなどを特別価格で販売中。
対象製品は下記の通り。
HHKB Studio
特別価格：4万1800円（税込）【5％OFF】
PFU キーボード HHKB Studio 英語配列／墨 PD-ID100B
PFU キーボード HHKB Studio 日本語配列／墨 PD-ID120B
HHKB Professional HYBRID Type-S
特別価格：3万3850円（税込）【8％OFF】
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
HHKB Professional Classic
特別価格：2万円（税込）【26％OFF】
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB401BN
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN
RICOH Light Monitor
特別価格：5万2000円（税込）【18％OFF】
リコー PFU 有機ELポータブルタッチディスプレイ RICOH Light Monitor 150 (薄型/軽量/スピーカー内蔵/Type-C/DCI-P3 100％)
特別価格：6万5000円（税込）【18％OFF】
リコー PFU 有機ELポータブルタッチディスプレイ RICOH Light Monitor 150BW (無線/薄型/軽量/スピーカー内蔵/Type-C/DCI-P3 100％)
※HHKB Studio、HHKB Professional HYBRID Type-S、HHKB Professional Classicをお得な価格で販売します。
※なお、Amazonでの販売について、Happy Hacking Keyboard（HHKB）正規販売店は、PFUダイレクトになります。販売元をご確認の上、ご購入ください。