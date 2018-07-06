さくらインターネット田中社長の登壇決定　「Nulab Conference 2025」のセッション詳細が公開

ヌーラボは、2025年10月17日に開催するカンファレンスイベント「Nulab Conference 2025 ～ DESIGN YOUR TEAMWORK ～」の追加登壇者およびセッションの詳細を発表した。同イベントは「チームワークマネジメント」をテーマに、品川インターシティホールで開催される。

新たな登壇者として公表されたのは、さくらインターネットの代表取締役社長である田中邦裕氏。サイボウズの青野慶久氏、ヌーラボの橋本正徳氏とともに基調講演に登壇し、国産SaaSを牽引するリーダーとして「これからの組織とチームワーク」について語る。なお、モデレーターは、Newbeeの代表取締役である蜂須賀大貴氏が務める。

同イベントは、ヌーラボのプロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」のリリース20周年を記念して開催される。所属の違うメンバーで構成されたチームが、効率的に目標を達成するための概念である「チームワークマネジメント」をテーマに、各種セッションや展示企画が展開される。

当日のセッションプログラムは以下の通り。

■基調講演：「次の時代をつくる、チームのかたち」 ── 国産SaaSリーダーが語る、これからの組織とチームワーク

登壇者：青野慶久氏（サイボウズ代表）、田中邦裕氏（さくらインターネット代表）、橋本正徳氏（ヌーラボ代表）

モデレーター：蜂須賀大貴氏（Newbee代表）

内容：国産SaaSを牽引する3名が登壇し、これからのチームのあり方を多角的に語るパネルディスカッション

■招待講演(1)：AI分析でわかったチームマネジメントに成功している組織の共通点

登壇者：越川慎司氏（クロスリバー代表）

内容：「トップ5%」シリーズの著者・越川氏が、自走するチームをつくるための“任せて育てるマネジメント”を解き明かす

■招待講演(2)：「いかにしてチームをワークさせるか」 ── チームワーク研究の視点から

登壇者：縄田健悟氏（福岡大学 准教授）

内容：「だけどチームがワークしない」の著者・縄田氏による、多様性時代のチームワークを読み解くセッション

■ユーザーセッション：実践者たちが語る、変革とチームを動かすマネジメント ～“個の挑戦”から“チームの力”へ～

登壇者：井上拓也氏（ドリーム・アーツ）、松原正和氏（パシフィコ横浜）、髙木俊輔氏（フィラディス）

内容：チームワークマネジメント実践者3名によるパネルディスカッション

【Nulab Conference 2025 概要】

名称：Nulab Conference 2025 ～ DESIGN YOUR TEAMWORK ～

日時：2025年10月17日(金) 10:30～20:00（予定）

会場：品川インターシティホール

主催：ヌーラボ

参加費：無料（事前申込制）

特設サイト：https://nulab.com/ja/event/conference-2025