10月17日に品川インターシティホールで開催

ビジネスパーソンなら見るべき！サイボウズ、さくらインターネット、ヌーラボのトップが語る「チームワークの未来」

文● 大谷イビサ　編集●ASCII

　ヌーラボは、2025年10月17日に、「チームワークマネジメント」をテーマとしたカンファレンスイベント「Nulab Conference 2025 ～DESIGN YOUR TEAMWORK～」を品川インターシティホールで開催する。

　基調講演では、ノーコードツール「kintone」で多くの日本企業の支持を集めるサイボウズの青野慶久氏、1000億円というAIへの投資で注目を集めるさくらインターネットの田中邦裕氏、「チームワークマネジメント」を掲げた新しい組織の理想像を追求するヌーラボの橋本正徳氏が登壇。日本のクラウド業界をリードする盟友同士であり、経営者やエンジニアのファンも多い3人がチームワークについて語る講演は注目度も高い。

サイボウズ、さくらインターネット、ヌーラボのトップが「チームワーク」を語る

　Nulab Conference 2025は、ヌーラボのプロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」のリリース20周年を記念して開催される。所属の違うメンバーで構成されたチームが、効率的に目標を達成するための概念である「チームワークマネジメント」をテーマに、各種セッションや展示企画が展開される。

　なお、基調講演を含めたカンファレンス参加の受付はすでに開始されている。

