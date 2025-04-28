10月17日に品川インターシティホールで開催
チームワークマネジメントは利益を生むのか？ カオナビCOO最上氏とヌーラボCROの小島氏が語る
ヌーラボは、2025年10月17日に、「チームワークマネジメント」をテーマとしたカンファレンスイベント「Nulab Conference 2025 ～DESIGN YOUR TEAMWORK～」を品川インターシティホールで開催する。
15時40分からのセッションではカオナビ執行役員COO インサイドセールス本部長 最上 あす美氏とヌーラボ取締役CRO 小島 英揮氏が登壇。「チームワークマネジメントは利益にどうつながるのか？」をテーマに、売上や生産性との関係、コストではなく“投資”として捉える視点、離職率や実行スピードへの影響など、組織戦略における実践知を深掘りする。
Nulab Conference 2025は、ヌーラボのプロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」のリリース20周年を記念して開催される。所属の違うメンバーで構成されたチームが、効率的に目標を達成するための概念である「チームワークマネジメント」をテーマに、各種セッションや展示企画が展開される。
なお、基調講演を含めたカンファレンス参加の受付はすでに開始されている。
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
-
ビジネス未来のチームを描く実践知＆議論が集結 「Nulab Conference 2025」の全セッションが決定
-
ビジネスヌーラボ、今年も“最も素晴らしいプロジェクト”を表彰するアワードを開催
-
ビジネスビジネスパーソンなら見るべき！サイボウズ、さくらインターネット、ヌーラボのトップが語る「チームワークの未来」
-
ビジネスさくらインターネット田中社長の登壇決定 「Nulab Conference 2025」のセッション詳細が公開
-
ビジネスサイボウズ青野社長らが登壇 “チームワークの未来”を語る「Nulab Conference 2025」が10月17日に開催
-
ビジネスチーム作りの苦労を語ったサイボウズ青野氏とヌーラボ橋本氏の対談が本音過ぎた
-
ビジネスヌーラボが「チームワークマネジメント」の指南書を無料公開 チームの力を引き出す極意がここに