10月17日に品川インターシティホールで開催

チームワークマネジメントは利益を生むのか？　カオナビCOO最上氏とヌーラボCROの小島氏が語る

文● 大谷イビサ　編集●ASCII

　ヌーラボは、2025年10月17日に、「チームワークマネジメント」をテーマとしたカンファレンスイベント「Nulab Conference 2025 ～DESIGN YOUR TEAMWORK～」を品川インターシティホールで開催する。

　15時40分からのセッションではカオナビ執行役員COO インサイドセールス本部長 最上 あす美氏とヌーラボ取締役CRO 小島 英揮氏が登壇。「チームワークマネジメントは利益にどうつながるのか？」をテーマに、売上や生産性との関係、コストではなく“投資”として捉える視点、離職率や実行スピードへの影響など、組織戦略における実践知を深掘りする。

カオナビ執行役員COO インサイドセールス本部長最上 あす美氏、ヌーラボ取締役CRO 小島 英揮氏が登壇

　Nulab Conference 2025は、ヌーラボのプロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」のリリース20周年を記念して開催される。所属の違うメンバーで構成されたチームが、効率的に目標を達成するための概念である「チームワークマネジメント」をテーマに、各種セッションや展示企画が展開される。

　なお、基調講演を含めたカンファレンス参加の受付はすでに開始されている。

