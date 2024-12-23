サイボウズ青野社長らが登壇　“チームワークの未来”を語る「Nulab Conference 2025」が10月17日に開催

ヌーラボは、2025年10月17日に、「チームワークマネジメント」をテーマとしたカンファレンスイベント「Nulab Conference 2025 ～ DESIGN YOUR TEAMWORK ～」を品川インターシティホールで開催する。

・Nulab Conference 2025

同イベントは、ヌーラボのプロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」のリリース20周年を記念して開催される。所属の違うメンバーで構成されたチームが、効率的に目標を達成するための概念である「チームワークマネジメント」をテーマに、各種セッションや展示企画が展開される。

基調講演には、サイボウズの代表取締役社長である青野慶久氏が、招待講演には、クロスリバーの代表取締役社長である越川慎司氏、福岡大学 人文学部の准教授である縄田健悟氏が登壇。なお、現在開発中のBacklogにおけるAI機能「タスク管理支援機能」「Backlog AIアシスタント」に関する発表も予定しているという。

【Nulab Conference 2025 概要】

名称：Nulab Conference 2025 ～ DESIGN YOUR TEAMWORK ～

日時：2025年10月17日(金) 10:30～20:00（予定）

会場：品川インターシティホール

主催：ヌーラボ

参加費：無料（事前申込制）

特設サイト：https://nulab.com/ja/event/conference-2025