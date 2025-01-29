10月17日に品川インターシティホールで開催

成果を生むチームの本質とは？　「だけどチームがワークしない」の著者が語る

文● 大谷イビサ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　ヌーラボは、2025年10月17日に、「チームワークマネジメント」をテーマとしたカンファレンスイベント「Nulab Conference 2025 ～DESIGN YOUR TEAMWORK～」を品川インターシティホールで開催する。

　11時30分からの招待講演では「だけどチームがワークしない――“集団心理”から読み解く 残念な職場から一流のチームまで」の著者である福岡大学の縄田健悟氏が多様性時代のチームワークを読み解く。社会心理学の研究をもとに、心理的安全性・信頼・協働の構造を明らかにし、成果を生むチームの本質に迫るという。「チーム」の本質に関心がある方、理論と実践の接点を学びたい方、多様性のあるチーム運営に課題を感じている方などにオススメだ。

福岡大学 人文学部 准教授 縄田健悟氏が登壇

　Nulab Conference 2025は、ヌーラボのプロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」のリリース20周年を記念して開催される。所属の違うメンバーで構成されたチームが、効率的に目標を達成するための概念である「チームワークマネジメント」をテーマに、各種セッションや展示企画が展開される。

　なお、基調講演を含めたカンファレンス参加の受付はすでに開始されている。

■関連サイト

Backlog トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
2024年
04月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
08月
09月
2019年
10月
2018年
05月
07月