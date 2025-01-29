AI分析でチームマネジメント成功の秘訣がわかった　「トップ5%」シリーズの著者が自走するチームの作り方を語る

ヌーラボは、2025年10月17日に、「チームワークマネジメント」をテーマとしたカンファレンスイベント「Nulab Conference 2025 ～DESIGN YOUR TEAMWORK～」を品川インターシティホールで開催する。

14時からの招待講演は「AI分析でわかったチームマネジメントに成功している組織の共通点」というタイトルで、クロスリバーの越川慎司氏が登壇する。越川氏は8年で32冊の著作を執筆し、累計125万部を誇る。今回のセッションでは17万人の働き方データをもとに、一流リーダー945人の共通点をAIで分析し、自走するチームを作るための“任せて育てるマネジメント”をわかりやすく解き明かす。

Nulab Conference 2025は、ヌーラボのプロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」のリリース20周年を記念して開催される。所属の違うメンバーで構成されたチームが、効率的に目標を達成するための概念である「チームワークマネジメント」をテーマに、各種セッションや展示企画が展開される。

なお、基調講演を含めたカンファレンス参加の受付はすでに開始されている。