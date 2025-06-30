10月17日に品川インターシティホールで開催
AIは“チームの一員”になれるか？ Backlog AIの全貌をヌーラボCPOとABEJAが語る
ヌーラボは、2025年10月17日に、「チームワークマネジメント」をテーマとしたカンファレンスイベント「Nulab Conference 2025 ～DESIGN YOUR TEAMWORK～」を品川インターシティホールで開催する。
16時30分からは、ヌーラボ CPOの中島 成一朗氏による「AI×チームワークマネジメント」セッションが行なわれる。“頼れる伴走者”のようにチームに寄り添い、情報整理や進捗管理、リスク予測までサポートする「Backlog AI アシスタント」の設計思想と価値を解説（関連記事：Backlog AIはプロジェクト管理のゲームチェンジャーになるか？）。さらにABEJA CEO室オペレーショングループ AI バックログスイーパー事業責任者の蓑和 航氏より、共同開発中の「AI バックログスイーパー」の概要を紹介。Backlogが描くAI機能群の全貌を、最速で体験できる貴重な機会となっている。
Nulab Conference 2025は、ヌーラボのプロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」のリリース20周年を記念して開催される。所属の違うメンバーで構成されたチームが、効率的に目標を達成するための概念である「チームワークマネジメント」をテーマに、各種セッションや展示企画が展開される。
なお、基調講演を含めたカンファレンス参加の受付はすでに開始されている。
