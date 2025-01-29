未来のチームを描く実践知＆議論が集結　「Nulab Conference 2025」の全セッションが決定

ヌーラボは、2025年10月17日に開催するカンファレンスイベント「Nulab Conference 2025 ～ DESIGN YOUR TEAMWORK ～」のすべてのセッションおよび登壇者の情報を公開した。同イベントは「チームワークマネジメント」をテーマに、品川インターシティホールで開催される。

当日は、チームワークマネジメントに関する経営者や研究者、ユーザー実践者が集い、現代における組織づくりを多角的に議論する。さらに、プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」におけるAI機能の最新情報も発表予定だ。

【全セッション・タイムテーブル】

（ステージA）

■11:30～12:00：（招待講演）「いかにしてチームをワークさせるか」── チームワーク研究の視点から

登壇者：縄田健悟氏（福岡大学 准教授）

内容：「だけどチームがワークしない」の著者による、多様性時代のチームワークを読み解くセッション

■13:00～13:40：（基調講演）「次の時代をつくる、チームのかたち」 ── 国産SaaSリーダーが語る、これからの組織とチームワーク

登壇者：青野慶久氏（サイボウズ代表）、田中邦裕氏（さくらインターネット代表）、橋本正徳氏（ヌーラボ代表）

モデレーター：蜂須賀大貴氏（Newbee代表）

内容：国産SaaSを牽引する3名が登壇し、これからのチームのあり方を多角的に語るパネルディスカッション

■14:00～14:30：（招待講演）AI分析でわかったチームマネジメントに成功している組織の共通点

登壇者：越川慎司氏（クロスリバー代表）

内容：「トップ5%」シリーズの著者が、自走するチームをつくるための“任せて育てるマネジメント”を解き明かす

■14:50～15:20：進化を続ける成長企業のチーム戦略 ── 実例でひも解くチームワークマネジメント

登壇者：小賀浩通氏（デジタルキューブ代表）、染田貴志氏（HACARUS代表）

モデレーター：河野千里氏（ヌーラボ）

内容：急成長企業2社の実例をもとに、チームワークマネジメントの実践方法をひも解く

■15:40～16:10：成果を生むチームのつくり方 ── チームワークマネジメントと利益の相関

登壇者：最上あす美氏（カオナビ）、小島英揮氏（ヌーラボ）

内容：「チームワークマネジメントは利益にどうつながるのか？」に迫るセッション

■16:30～17:00：AIは“チームの一員”になれるか？──Backlogが描くプロジェクト・タスク管理の未来【Backlog AI 新機能発表】

登壇者：蓑和航氏（ABEJA）、中島成一朗氏（ヌーラボ）

内容：近日正式リリース予定の「Backlog AI アシスタント」やABEJAと共同開発中の「AIバックログスイーパー」を紹介する

（ステージB）

■12:00～12:30：実践者たちが語る、変革とチームを動かすマネジメント ～“個の挑戦”から“チームの力”へ～

登壇者：井上拓也氏（ドリーム・アーツ）、松原正和氏（パシフィコ横浜）、髙木俊輔氏（フィラディス）

内容：チームワークマネジメント実践者3名によるパネルディスカッション

■14:15～14:45：北海道ガス×西部ガスに学ぶ、チームワークマネジメントの実践 ── 協力会社を巻き込む大規模プロジェクトの進め方

登壇者：峠幸寛氏（北海道ガス）、松元亮氏（西部ガスHD）

モデレーター：Angela氏（ヌーラボ）

内容：複数の協力会社とワンチームで進める大規模プロジェクト事例から、チームワークマネジメントの実践知を学ぶ

【Nulab Conference 2025 概要】

名称：Nulab Conference 2025 ～ DESIGN YOUR TEAMWORK ～

日時：2025年10月17日(金) 10:30～20:00（予定）

会場：品川インターシティホール

主催：ヌーラボ

参加費：無料（事前申込制）

特設サイト：https://nulab.com/ja/event/conference-2025