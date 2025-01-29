総勢19名の登壇者による全8セッションを公開

未来のチームを描く実践知＆議論が集結　「Nulab Conference 2025」の全セッションが決定

文● 福澤陽介／TECH.ASCII.jp

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　ヌーラボは、2025年10月17日に開催するカンファレンスイベント「Nulab Conference 2025 ～ DESIGN YOUR TEAMWORK ～」のすべてのセッションおよび登壇者の情報を公開した。同イベントは「チームワークマネジメント」をテーマに、品川インターシティホールで開催される。

　当日は、チームワークマネジメントに関する経営者や研究者、ユーザー実践者が集い、現代における組織づくりを多角的に議論する。さらに、プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」におけるAI機能の最新情報も発表予定だ。

【全セッション・タイムテーブル】

（ステージA）

■11:30～12:00：（招待講演）「いかにしてチームをワークさせるか」── チームワーク研究の視点から
登壇者：縄田健悟氏（福岡大学 准教授）
内容：「だけどチームがワークしない」の著者による、多様性時代のチームワークを読み解くセッション

■13:00～13:40：（基調講演）「次の時代をつくる、チームのかたち」 ── 国産SaaSリーダーが語る、これからの組織とチームワーク
登壇者：青野慶久氏（サイボウズ代表）、田中邦裕氏（さくらインターネット代表）、橋本正徳氏（ヌーラボ代表）
モデレーター：蜂須賀大貴氏（Newbee代表）
内容：国産SaaSを牽引する3名が登壇し、これからのチームのあり方を多角的に語るパネルディスカッション

■14:00～14:30：（招待講演）AI分析でわかったチームマネジメントに成功している組織の共通点
登壇者：越川慎司氏（クロスリバー代表）
内容：「トップ5%」シリーズの著者が、自走するチームをつくるための“任せて育てるマネジメント”を解き明かす

■14:50～15:20：進化を続ける成長企業のチーム戦略 ── 実例でひも解くチームワークマネジメント
登壇者：小賀浩通氏（デジタルキューブ代表）、染田貴志氏（HACARUS代表）
モデレーター：河野千里氏（ヌーラボ）
内容：急成長企業2社の実例をもとに、チームワークマネジメントの実践方法をひも解く

■15:40～16:10：成果を生むチームのつくり方 ── チームワークマネジメントと利益の相関
登壇者：最上あす美氏（カオナビ）、小島英揮氏（ヌーラボ）
内容：「チームワークマネジメントは利益にどうつながるのか？」に迫るセッション

■16:30～17:00：AIは“チームの一員”になれるか？──Backlogが描くプロジェクト・タスク管理の未来【Backlog AI 新機能発表】
登壇者：蓑和航氏（ABEJA）、中島成一朗氏（ヌーラボ）
内容：近日正式リリース予定の「Backlog AI アシスタント」やABEJAと共同開発中の「AIバックログスイーパー」を紹介する

（ステージB）

■12:00～12:30：実践者たちが語る、変革とチームを動かすマネジメント ～“個の挑戦”から“チームの力”へ～
登壇者：井上拓也氏（ドリーム・アーツ）、松原正和氏（パシフィコ横浜）、髙木俊輔氏（フィラディス）
内容：チームワークマネジメント実践者3名によるパネルディスカッション

■14:15～14:45：北海道ガス×西部ガスに学ぶ、チームワークマネジメントの実践 ── 協力会社を巻き込む大規模プロジェクトの進め方
登壇者：峠幸寛氏（北海道ガス）、松元亮氏（西部ガスHD）
モデレーター：Angela氏（ヌーラボ）
内容：複数の協力会社とワンチームで進める大規模プロジェクト事例から、チームワークマネジメントの実践知を学ぶ

【Nulab Conference 2025 概要】
名称：Nulab Conference 2025 ～ DESIGN YOUR TEAMWORK ～
日時：2025年10月17日(金) 10:30～20:00（予定）
会場：品川インターシティホール
主催：ヌーラボ
参加費：無料（事前申込制）
特設サイト：https://nulab.com/ja/event/conference-2025

■関連サイト

Backlog トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
2024年
04月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
08月
09月
2019年
10月
2018年
05月
07月