自由自在にモニターを移動！LGの移動式4Kスマートモニターでどこでも快適作業空間を実現しよう

LGエレクトロニクス・ジャパンは8月28日、移動式4Kスマートモニター「LG Smart Monitor Swing」の発売を発表した。価格は149,800円前後の見込み。

「LG Smart Monitor Swing」は、高精細な4K IPSディスプレイを31.5インチのサイズで提供し、幅広い視野角と鮮やかな色再現を実現するという。また、触覚的な操作を可能にするタッチスクリーン機能を備えており、HDR10にも対応しているため、画像、映像編集などのニーズにも応える製品となっている。

さらに、可動式フレキシブルスタンドで、ユーザーはモニターを部屋中どこにでも移動させることができる。前後左右の微調整も可能で、オートピボット機能によりディスプレイの向きに合わせて画面の縦表示と横表示を自動的に切り替えられるのも便利なポイントだ。

この製品は、スタンドとモニターを分けて購入することもできるため、組み合わせを選んで購入することも可能だ。価格は「LG Smart Monitor」が129,800円前後、「LG Smart Monitor Swing Stand」が39,800円前後の見込み。