Razer新製品発表！多彩な機能を搭載したRazer BlackWidow V4 Low-Profileシリーズが8月28日より予約開始！

Razerは新たなロープロファイル・ゲーミングキーボード「Razer BlackWidow V4 Low-Profile HyperSpeed」と「Razer BlackWidow V4 Low-Profile Tenkeyless HyperSpeed」を発表した。8月28日から予約が開始されており、9月5日から販売開始される。価格はそれぞれ33,880円と28,880円。

この製品は、スリムでありながら、Razer HyperSpeed Wireless技術やRazer Low-Profile Mechanical Switchesを搭載し、素早く正確なアクチュエーションと満足感のある打鍵感を提供するという。

グリーン、イエロー、オレンジの各スイッチがロープロファイル仕様で登場し、キーハイトを低く抑えており自然な手首の角度を保つことができる。また、徹底したテストにより安定したパフォーマンスを実現しており、最大8,000万回のキーストロークにも耐える設計がなされているとのこと。

Razer HyperSpeed Wirelessにより高速2.4GHz接続を実現し、Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続することができる。さらに、クリック可能なマルチファンクションローラーと専用マクロボタン等がフル装備され、ゲームプレイを中断せずに操作が可能となっている。