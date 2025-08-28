【便利そう】データ転送できているかどうかひと目でわかる“液晶画面付き”ポータブルSSD

充電中の電力も表示されます

スマートフォンであれ、PCであれ、容量が足りないとなれば外付けのSSDを導入するという手があります。そこで、大事なデータがしっかり転送されているかどうか、気になりませんか？ 直接確認したくありませんか？

サンワサプライは、液晶画面付きのUSB-Cポータブル外付けSSD「600-IPCFANシリーズ」を直販サイト「サンワダイレクト」で発売しています。

512GB／1TB／2TBの3種類をラインアップ。直販価格は512GBが1万4800円、1TBが2万2800円、2TBが3万5800円。

スマホのバックアップ、PCとのデータのやりとり、データ移動などに使用するポータブル外付けSSD。ポイントとしては前面に液晶画面がついていること。容量、転送速度、電力表示、メモリの状態、本体温度の5つが表示されます。

データ転送中は転送速度が、充電中は何W流れているのかをリアルタイムに表示。電力表示にはV、A、W数の表示と電力の流れの向き（矢印）が表示されます。つまり、充電しながら使用できるのですが、充電中も充電電力が表示されるというわけです。

また、発熱による転送速度の低下を防ぐ冷却ファンを搭載しており、内部温度に合わせてファンの回転速度を自動で調整します。

読み書きの速度は最大で読み込み990MB/s、書き込み960MB/s。

USB PD18Wでの急速充電に対応しているほか、付属の延長ケーブルを使用することで、スマホの背面に本体をマグネットで固定できます。延長ケーブルはSサイズ、Mサイズの2種類が付属しており、6〜6.7インチの機種に対応します。ケースを装着していても挿しやすい設計をうたいます。

製品サイズは幅6×奥行き2.1×高さ1cm、重量はおよそ22gです。