【これ便利】プラグを縦でも横でも「間」でも自由に差せる電源タップ、サンワサプライから登場

2025年08月25日 16時00分更新

文● モーダル小嶋　編集●ASCII

　サンワサプライは、縦でも横でも、さらに「間」でも差せることが売りの電源タップ「700-TAP082シリーズ／700-TAP083シリーズ」を発売しています。直販価格は5980円。

　ワンブロックごとに上下左右に差し口があり、縦でも横でも、ブロックをまたいだ形（間）でも自由に差し込める電源タップ。2025年6月にクラウドファンディングサイト「Makuake」で先行販売した際は、応募購入総額が1132万1260円に達したとのこと。

　2022年から3年越しで開発、実現に至った製品。絶縁距離を保ちながら2倍の密度のパーツを安全に配置することに成功した設計で、PSE認証も取得しています。

　製品バリエーションとしては、白と黒のカラバリ、コード長が1.5m／3m、USB端子（Type-A＋33W対応のType-C）の有り無しで8種類が用意されています。

