Noctua製ファン3基搭載！ASUS GeForce RTX 5080で高冷却と静音性能を実現

ASUS JAPANは、Noctuaとの共同開発によるグラフィックカード「ASUS GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 Noctua OC Edition（RTX5080-O16G-NOCTUA）」を8月28日に発表した。販売開始は8月29日から。

RTX5080-O16G-NOCTUAは、Noctua製の優れた冷却能力を持つNF-A12x25 G2 PWM120mmファンを3基搭載する。これにより静音性と冷却性能を両立している。また、大型ヴェイパーチャンバーを採用し、MaxContactデザインによりヒートスプレッダの表面積を5％拡大、さらにAxial-techファンを組み合わせることで最大2°Cの温度改善を実現するという。

フェーズチェンジGPUサーマルパッドがGPUとサーマルモジュールの隙間を埋め、優れた熱伝導性を発揮することで重負荷時でも安定した性能を確保する。さらに、通気性のあるエクソスケルトンによりPCBの曲がりを防ぎ、大型のベントで熱放散も強化する設計となっている。