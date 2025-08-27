7つの機能を1つに集約！高速転送＆4K出力で圧倒的な利便性を実現するUSB Type-Cハブ登場

ティーピーリンクジャパンは8月27日、7つのポートを1つに集約したUSB Type-C 7 in 1ハブ「UH7021C」を国内向けに販売開始した。価格は3,980円で、オンライン限定での販売となる。

UH7021Cは、HDMIポート、SD＆microSDカードスロット、PD対応ポート、そしてデータ転送用USB Type-Aポートを3つ搭載している。127mm×40mm×12.2mmのコンパクトなアルミ合金筐体で、持ち運びもしやすくなっている。HDMIポートは4K@60Hzに対応しており、外部ディスプレイへの高精細な映像出力が可能だという。

また、最大5Gbpsの高速データ転送に対応した3つのUSB 3.0ポートを備えているため、大容量ファイルの転送もスムーズに行うことができる。PDポートはノートPCに最大85Wというフルスピード充電を提供し、充電しながらの作業も可能。さらに、UHS-I対応のSDカードスロットによって、データを最大200MB/秒で高速転送することが可能となっている。

UH7021Cは、iOSやAndroid、macOS、Windows、iPadOS、ChromeOS、Linuxなどに対応し、ドライバー不要でどこでもすぐに利用可能な設計で、USB Type-Cに接続するだけで使用できるため、様々な環境下での作業効率を向上させるアイテムとなるだろう。