高精度な色再現！5K解像度と120HzのKTC「H27P3」モニターが今だけ特別価格

KEY TO COMBATは、8月25日に27インチ5K IPSモニター「H27P3」をリリースした。AppleのStudio Displayにも匹敵する精細な表示性能を誇りながら、クーポンを適用することで、Studio Displayの半額以下の価格66,667円で提供されている。

この新製品の最大の特徴は、5K解像度（5120×2880）のサポートに加え、2560×1440（WQHD）@120Hzへのモード切替が可能なことだ。これにより、クリエイティブな作業や動画編集を行う際に精細な画質を維持しながら、ゲームや動画視聴時には滑らかな表示を楽しむことができる。

KTCのH27P3は、BOE製のIPSパネルを採用。出荷前にはハードウェアキャリブレーションが行われ、平均ΔE < 2（実験室内測定ではΔE < 1）に達する色精度が実現されているという。また、USB Type-C端子1本で、5K映像の伝送とMacBookへの最大65W給電が可能となり、HDMI 2.0やDisplayPort 1.4も装備している。

さらに、ブルーライト低減機能やフリッカーフリー（DC調光）技術を採用し、目の疲れを軽減し、チルト調整可能なスタンドとVESAマウント対応により、快適に作業できる視野角を簡単に設定できる。プロフェッショナルな環境での使用だけでなく、ゲームや日常用途まで幅広く活用できるこのモニターは、表示性能にこだわるユーザーにとって、最適な選択肢となるだろう。