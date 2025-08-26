コンパクトでも31時間連続再生！Bluetooth 5.4搭載のハイクオリティスピーカー「Sora5」登場

JUST MATCHの音響機器事業部であるEarakuから、Bluetoothスピーカー「Sora5（型番：J081）」が発表された。

「Sora5」は、独自の低音強化アルゴリズムと高性能DSPチップ、「SonicFit」動的補正アルゴリズムを搭載しており、重低音とクリアな高音を両立した豊かな音質を提供するという。また、TWS（True Wireless Stereo）に対応しており、2台のSora5をワイヤレス接続すれば、左右で分離された立体音響が楽しめる。また、50％の音量で最大31時間の連続再生が可能で、長時間の音楽鑑賞にも対応している。

さらに、最新Bluetooth 5.4を搭載し、最大通信距離10mのワイヤレス接続を実現。IPX5の防水規格をクリアし、アウトドアや風呂場でも使用可能で、ハンズフリー通話にも対応している。コンパクトなサイズ（7×7×10cm）で重量約285gという軽量設計のため持ち運びもしやすく、USB Type-Cでの急速充電にも対応している。

発売は8月で、公式オンラインショップや主要ECサイトで順次販売を開始する。気になる人は公式ウェブサイトで詳細を確認してほしい。